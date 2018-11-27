После прокурорских поверок в Роскосмосе возбуждено 16 уголовных дел

Москва, , 16:41 — REGNUM По итогам прокурорских проверок, проведённых в госкорпорации «Роскосмос», возбуждено 16 уголовных дел. Об этом 27 ноября сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной в эфире официального интернет-канала ведомства.

По его словам, всего по результатам проверок в следственные органы было направлено 44 материала для решения о возбуждении по ним уголовных дел. Таким образом, в ближайшее время могут быть открыты и новые дела.

Как заявил Куренной, проверки, которые проводились в 2017 году и первой половине 2018 года, выявили системные нарушения законодательства, в том числе и связанные с гособоронзаказом.

Прокуратура установила, что в госкорпорации недостаточно тщательно проводились исследовательские и опытно-конструкторские работы, срывались сроки оборонных заданий, имели место поставки некачественной продукции и «в целом отсутствовал контроль за расходованием бюджетных средств в предприятиях отрасли», отметил Куренной.

В общей сложности, по его словам, было зафиксировано 1,7 тысячи различных нарушений. При этом, как подчёркнуто, все они связаны с деятельностью предыдущего руководства Роскосмоса.

В пресс-службе госкорпорации агентству РБК сообщили, что Роскосмос сотрудничает с Генпрокуратурой и оказывает надзорному ведомству «полное содействие в проведении проверочных мероприятий».

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