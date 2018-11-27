Эксперт о возрасте продажи алкоголя: его повышение — не главная проблема

Москва, , 16:28 — REGNUM Усиливаемый со стороны государства контроль за оборотом алкоголя в России, безусловно, за последние годы принес свои положительные результаты. Однако основной причиной алкоголизма продолжает оставаться уровень жизни и занятости населения, считает директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Трофимов.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которым увеличилось число жителей России, поддерживающих идею о запрете продажи спиртного тем, кому не исполнился 21 год. Если в сентябре 2018 года о поддержке этой инициативы заявляли 58% опрошенных, то в ноябре их число выросло до 78%.

«Государственный контроль за оборотом алкоголя дал положительные результаты. Речь идет, в частности, о стабилизации и даже снижении показателя употребления чистого алкоголя на душу населения, чем могут похвастаться далеко не все экономически развитые страны, уровень потребления алкоголя в которых близок к нашему или даже выше его.

Стабильно высокий уровень потребления алкоголя в развитых странах обусловлен известными причинами — низким уровнем занятости большого количества населения и доступным алкоголем. По результатам многих исследований практически каждый пятый житель экономически развитой страны является хроническим алкоголиком.

И это, несмотря на традиционную и пропагандируемую культуру распития спиртных и алкогольных напитков. Кроме того, опыт Южной Кореи наглядно демонстрирует то, как повышение доступности и разнообразия алкогольных напитков приводит к неизбежному росту их потребления.

То, что большинство населения у нас поддержало повышение возраста, с которого разрешена продажа алкогольных напитков, по моему мнению, является хорошим знаком и реакцией населения на уже принятые и действующие меры. Конечно же, уровень жизни и занятости населения — это та проблема, которую правительству РФ придется еще решать, но вот в плане антиалкогольной политики можно уверенно говорить о положительных результатах.

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