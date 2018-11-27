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В Подмосковье создадут Координационный совет студентов при губернаторе

Общество

От молодёжи ждут новых инициатив

Красногорск, 27 ноября 2018, 19:11 — REGNUM  Создание Координационного совета студентов в Подмосковье будет способствовать консолидации молодёжи. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия») на пресс-конференции 27 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

«Этот орган должен стать инструментом консолидации студенческой среды и хорошей экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития студенчества», — заявил Брынцалов.

По его словам, молодёжь сейчас открыта к диалогу и вовлечена во все социально-политические процессы. В частности, за 2018 год депутатами Мособлдумы было проведено 50 уроков со школьниками, также прошло 50 заседаний Московского областного молодежного парламента и около 10 встреч с Палатой молодых депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, единый день голосования на выборах в муниципальные молодёжные парламенты впервые состоится в Подмосковье 29 ноября 2018 года.

Читайте подробнее: К выборам в молодёжные парламенты Подмосковья ожидают около 800 кандидатов

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Молодежная политика в РФ
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