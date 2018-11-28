Лесопарки Воронежа — каким быть «зеленому щиту» города?

Воронеж, , 04:11 — REGNUM «Зеленый пояс» Воронежа стал темой голосования на общественных слушаниях, прошедших 20 ноября. Насколько хорош проект лесопарковой зоны, предложенный на рассмотрение воронежцев и нет ли каких прорех в «зеленом поясе», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Общественные слушания «О создании лесопаркового зелёного пояса вокруг городского округа г. Воронеж» привлекли внимание большого числа горожан, пришедших на обсуждение. Сразу оказалось, что варианты голосования «за» или «против» не устраивают многих, ведь существенная часть общественных активистов и экспертов поддерживает важность проектирования и утверждения будущей лесопарковой зоны совместно с горожанами, но считает что нынешний план «зеленого пояса» недоработанным. В чем же граждане видят главные недочеты проекта?

Важные участки зеленых насаждений вокруг города не успели внести в проект в связи с затянувшимся определением статуса, а ведь среди них есть и такие, которые составляют гордость города своим высоким «рекреационным качеством» и красотой. И хотя любители элитной застройки уже «положили глаз» на эти участки, воронежские активисты твердо намерены довести проект «зеленого пояса» Воронежа до ума, включив в него все, что необходимо.

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