В отношении игровой компании Bethesda планируют начать расследование

Роквилл, США, , 16:46 — REGNUM Юридическая компания Migliaccio & Rathod LLP на своём официальном сайте опубликовала заявление о том, что проведёт расследование в отношении «обманной торговой практики» компании Bethesda. Представители компании сообщают, что Bethesda выпустили Fallout 76 с огромным количеством технических ошибок, и теперь отказываются возвращать геймерам средства, потраченные на игру.

Причиной расследования стали массовые жалобы игроков на невозможность вернуть игру. Все заявления на возврат были отклонены, ссылаясь на официальное положение пользования продуктом. В документе указано, что пользователи, скачавшие игру, не имеют возможности осуществить возврат. Представители компании Bethesda пока никак не прокомментировали недовольство пользователей и свою политику возврата товара.

Часть пользователей полагает, что расследование юридической фирмы приведёт к классовому иску. Другая часть юзеров отмечает, что Migliaccio & Rathod LLP часто публикует заявление о расследованиях и разбирательствах, но в итоге не занимается ими. Эксперты полагают, что эта ситуация не выльется в судебное разбирательство, однако заставит компанию Bethesda переосмыслить своё отношение к игре и потребителям.

Напомним, что Fallout 76 стала одной из самых неоднозначных игр компании Bethesda. С самого релиза проекта он получает негативные отзывы игроков и критиков за многочисленные технические ошибки и слабую оптимизацию. Многочисленные баги (программные ошибки) стали поводом для создания многочисленных интернет-мемов и роликов на YouTube, демонстрирующих несовершенство игрового процесса.

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