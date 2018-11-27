На Юго-Востоке Москвы построят новую дорогу

Москва, , 16:21 — REGNUM Москомэкспертиза согласовала проект строительства дороги к новому жилому комплексу в Рязанском районе Москвы, сообщили 27 ноября ИА REGNUM в пресс-службе комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Жилой комплекс, к которому идёт дорога, расположен на Юго-Востоке Москвы по адресу Рязанский проспект, владение 6А.

Документация предусматривает строительство дороги с двусторонним движением, оборудование её ливнёвками, тротуарами и освещением. Также планируется установка знаков, нанесение разметки.

Отмечается, что движение будет организовано по принципу «жилой зоны» с ограничением максимальной скорости до 20 км/ч. Остановка вдоль обочины будет запрещена, однако предусмотрены специальные парковочные карманы.