На Урале молодёжь решили объединить в специальный клуб

Екатеринбург, , 16:26 — REGNUM В Екатеринбурге планируют организовать необычный политический клуб для молодых людей. Об амбициозном проекте доложил глава Молодежного парламента Свердловской области Станислав Масоров на заседании комитета по молодёжной политике регионального Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Докладчик планирует, что уже в начале 2019 года его структура создаст «большой экспертный клуб молодых политологов». «Это будет что-то вроде ток-шоу, но в хорошем смысле, без негатива. Чтобы люди могли в живом формате высказывать все, что им интересно», — поделился замыслом Масоров.

Молодой парламентарий отдельно подчеркнул, зачем нужно делать политклуб прямо сейчас. «У молодежи есть ощущение, что её не всегда слышат. А ей важно высказать свое мнение».

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM инициатор проекта пояснил, что очень важно сделать проект неформальным. «Если ты приходишь в открытый формат, где все сидят свободно, высказывают что угодно, можно будет выкрикивать — тогда людям проще высказаться, и позицию свою показать», — уточнил Масоров. Впрочем, клуб не обязательно будет состоять только из молодежи. Вести такой проект может и «взрослый человек с опытом», считает молодой парламентарий.

Напомним, именно свердловский департамент по молодёжной политики оскандалился заявлением чиновницы Ольги Глацких «Государство вам вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители». На данный момент чиновница временно отстранена от должности до окончания служебной проверки.

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