В Ярославле разработали новогодний логотип

Ярославль, , 16:12 — REGNUM МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению» разработало новогодний логотип. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Логотип — две варежки и слоган «Новогодний Ярославль», а основным посылом предстоящих новогодних праздников стали слова «Всем — тепла!».

Его разработали сотрудники МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению» без привлечения сторонних специалистов и расходования бюджетных средств.

«Хотелось бы его развивать, чтобы он использовался каждый год, а не разово. Мы выложили его в свободный доступ, чтобы хозяйствующие субъекты тоже поддержали мэрию и начали украшать им свои витрины, кофейные чашки, холодильные витрины и т.д.», — сказал корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Илья Кислинский.

За размещение логотипа никто мэрии платить не будет, главное, по мнению дизайнеров агентства, что город будет украшен в единой концепции. Уже сейчас известно, что «варежки» будут размещены на «Волшебном троллейбусе», частные перевозчики изъявили желание украсить новым логотипом свой транспорт.

Ярославцы в соцсетях стали шутить, что на логотипе две варежки, и обе — на одну руку, но Илья Кислинский парировал:

«На наш взгляд, это смотрится наиболее лаконично. Если бы мы делали на разные руки, то вторая варежка была бы перевернута и не так хорошо бы выглядела», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Илья Кислинский.

Изображения для печати логотипа можно скачать на сайте агентства. Версии логотипа сделаны на русском, английском и немецком языках.