Эксперты ВолГУ одобрили план использования стадиона «Волгоград Арена»

Волгоград, , 15:52 — REGNUM Учёные Волгоградского государственного университета одобрили план использования стадиона «Волгоград Арена» после его передачи из федеральной собственности в собственность области, сообщает 27 ноября пресс-служба вуза.

Руководитель группы экспертов, заведующий кафедрой менеджмента ВолГУ Сергей Коробов сообщил, что экспертиза плана проходила в два этапа и над ней работала команда специалистов вуза. После того, как в комитет по развитию туризма Волгоградской области были переданы замечания по проекту, он прошёл повторную экспертизу.

«Мы дали рекомендации по целевому и коммерческому использованию стадиона. Например, создать на прилегающей территории каток, проводить на стадионе 3D-шоу и так далее», — сказал эксперт, добавив, что предложенный план соответствует современным требованиям бизнес-планирования.

Напомним, стадион «Волгоград-Арена» был построен к Чемпионату мира по футболу — 2018 и введен в эксплуатацию в апреле. Он рассчитан на 45 тыс. человек. Планируется, что стадион будет передан в собственность Волгоградской области в июне 2019 года.

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