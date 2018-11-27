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Ставрополью обещают «резкое погружение в зиму»

Общество

В краевой столице объявлена полная готовность коммунальщиков

Ставрополью обещают «резкое погружение в зиму»
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Заледеневшее окно

Ставрополь, 27 ноября 2018, 15:50 — REGNUM  Резкое понижение температуры воздуха, ледяной дождь, а затем и метель, гололед, прогнозируют в Ставрополе в ближайшие дни. Предупреждение о «резком погружении в зиму» опубликовала 27 ноября пресс-служба администрации города.

Как сообщается, 28 ноября в столице края прогнозируется ледяной дождь, мокрый снег при ветре до 23 м/с, затем температура понизится до — 10 градусов по шкале Цельсия. Ожидаются метель и гололед.

По поручению главы Ставрополя в полную готовность приведены все коммунальные службы города и снегоуборочную технику, мэрия попросила также энергетиков перейти на круглосуточный усиленный режим работы.

Отметим, 13 ноября сильный снегопад обрушился на соседнюю Ростовскую область, в результате на ряде автодорог возникли серьезные затруднения, в том числе было ограничено движение на автотрассе Ростов — Ставрополь.

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Снегопады, метели, снежные бури
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