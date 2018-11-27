Красные ели Меланьи Трамп в Белом доме напугали пользователей Twitter

Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Первая леди США Меланья Трамп опубликовала в Twitter видео о том, как украшен Белый дом к Рождеству и Новому году. Однако вместо того, чтобы зарядиться праздничным настроением, пользователи придумали новый мем с супругой президента США, поводом для которого послужили необычные ёлки кроваво-красного цвета, передает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/FLOTUS/status/1067056936305287168

Юзеры обратили внимание на комнату с кроваво-красными елями и посчитали, что хозяйка дома шлёт своим подписчикам недвусмысленные намёки.

«Леди Меланья хочет передать послание: «Возьмите кровь своих врагов и с её помощью раскрасьте деревья. Отправьте деревья в деревню на зимний праздник урожая в качестве предупреждения. Пусть никто не смеет вставать на моём пути», — пишет Оливер.

Многим необычные украшения напомнили фильмы ужасов, поэтому вскоре на скриншоте ролика вместо Меланьи Трамп появились герои хорроров. Особо популярными стали ассоциации с сериалом-антиутопией «Рассказ служанки».

https://twitter.com/1nvisiblePink/status/1067255124626673664

https://twitter.com/PeterLucier/status/1067098703981367296

https://twitter.com/ADignorantium/status/1067152591207960576

Первая леди США периодически становится героиней популярных мемов. Предыдущий всплеск популярности Меланьи в соцсетях произошел после официальной встречи Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, на которой женщина пожала руку российскому лидеру. Однако сделала она это настолько странно, что вызвала многочисленные шутки в сети.

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