Итоговое сочинение напишут около 650 тыс. российских школьников

Москва, , 15:30 — REGNUM В России в 2018—2019 учебном году в итоговом сочинении примут участие около 650 тыс. человек. Изложение будут писать около 13,5 тыс. выпускников школ. Об этом сегодня, 27 ноября, заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщили в ведомстве

Срок проведения итогового сочинения (изложения) — 5 декабря 2018 года. Дополнительные сроки сдачи экзамена, для тех, кто по какой-либо уважительной причине не смог присутствовать или получил «незачет», 6 февраля и 8 мая 2019 года.

Для написания итогового сочинения предложено пять тем: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

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Напомним, что успешная сдача итогового сочинения (изложения) является условием их допуска к ЕГЭ. Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2018—2019 учебном году при сдаче ЕГЭ произойдут некоторые нововведения.

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