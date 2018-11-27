Кривое зеркало СМИ и реальное отношение граждан РФ к секспросвету в школах

Александр Красовский, , 16:39 — REGNUM

Всякое внедрение в России какой-нибудь опасной инициативы, которая гарантированно вызовет сопротивление в обществе, обязательно сопровождается организованной информационной кампанией. Она нужна для того, чтобы приготовить общество, сломить его сопротивление, показать ему ложную картину мира, при которой эта самая инициатива будет выглядеть как единственно верная и спасительная мера.

Яркий пример — последняя информкампания, посвященная теме сексуального просвещения в российских школах. Попытки введения секспросвета осуществлялись в России уже несколько раз. И каждый раз эти попытки встречали общественное возмущение и бесславно заканчивались.

Но вот в октябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что для профилактики нежелательных подростковых беременностей необходимо организовать в школах уроки сексуального просвещения. Это значит, что новая дурнопахнущая инициатива уже готова и вот-вот будет запущена в реализацию.

А что нужно, чтобы убедить граждан, что секспросвета для детей жаждет не Голикова, а сами граждане? Правильно, нужно провести соответствующий социологический опрос. Уже через месяц ВЦИОМ провел социологическое исследование, посвященное отношению общества к сексуальному просвещению детей. Правда, народ вице-премьера сильно подвел и с ее инициативой не особенно согласился, но тут ведь главное не реальность, а то, как ее представляют в СМИ.

Анализ результатов опроса ВЦИОМ выложил на своем сайте в пресс-выпуске, озаглавленном «Сексуальное просвещение молодежи: как, когда и зачем?». Результаты опроса вызвали целую серию публикаций в СМИ. Заголовки в этих публикациях так похожи друг на друга, словно написаны под копирку, а потом чуть подправлены для приличия.

«ВЦИОМ: введение уроков полового воспитания в школе поддерживают 60% россиян», — сообщает ТАСС.

«Большинство россиян поддержали идею сексуального воспитания в школах», — пишет «Российская газета».

«Россияне поддержали сексуальное воспитание в школах», — пишет Лента.ру.

Казалось бы, такое единодушие в том, как именно преподносятся результаты опроса, должно отражать и твердую уверенность граждан в необходимости секспросвета. Но на самом деле результаты опроса показывают, что большинство опрошенных выражают сомнение в том, что сексуальное просвещение в школах нужно.

Более того, подавляющее большинство граждан уверены в том, что разговоры на сексуальную тематику на школьных уроках неуместны. Так, например, оказалось, что 47% опрошенных считают, что наиболее приемлемым способом сексуального просвещения являются беседы с родителями.

На втором месте в этом вопросе у наших сограждан стоят консультации у врачей-специалистов (37%). От специальных уроков и курсов отказались подавляющее большинство опрошенных. Их выбрали только 30% респондентов. Причем авторы опроса отмечают тенденцию к падению доверия к данному способу сексуального просвещения.

Иначе говоря, граждане России считают, что эта интимная сторона жизни должна обсуждаться с близкими людьми или врачом, а не выливаться во всеобщее обсуждение на школьных уроках.

А вот еще интересные цифры. «Большинство россиян (61%) считает, что центральным вопросом в половом воспитании молодежи должна стать нравственная сторона ранних сексуальных отношений», — сообщает ВЦИОМ.

Собственно профилактика СПИДа и венерических заболеваний волнует общество гораздо в меньшей степени. Обсуждение инфекций, передаваемых половым путем, выбрали 46% респондентов, причем большинство из них отметили эту тему только в последнюю очередь, что называется, «до кучи». Тему предотвращения нежелательной беременности выбрали 53% опрошенных.

Но любопытно, что после того, как большинство граждан высказались о том, что в школе вообще с детьми на эту тему разговаривать не стоит, респондентам задают вопросы о том, в каком возрасте нужно рассказывать в школах о методах контрацепции. И далее ВЦИОМ выдает результаты ответов на эти вопросы, которые становятся темой для эффектных и красивых заголовков для СМИ: «Две трети (63%) участников опроса считают, что лучшее время для сексуального просвещения молодежи — средние классы школы (5−9 классы)».

А теперь обратите внимание на то, как именно формулируется следующий вопрос в исследовании: «Как Вы относитесь к предложению о появлении в школах программ, в рамках которых школьники смогут узнать о методах контрацепции — методах предохранения от нежелательной беременности?».

Если до этого в формулировках фигурировали фразы про «сексуальное просвещение» и разговоры о «вопросах сексуальной жизни», то тут эти слова из вопроса скромно убрали и заговорили исключительно о методах контрацепции. Полностью поддержали наличие таких программ 21% опрошенных. Все остальные респонденты имеют на этот счет сомнения разной степени. Не уверены в своем ответе те, кто «скорее поддерживают» — их 39%, еще больше не уверены те, кто выбрал «скорее не поддерживают» (15%). Полностью не поддерживают эту инициативу 12% опрошенных. Затруднились ответить на вопрос 13% респондентов.

В целом очевидно что большинство опрошенных сомневаются в необходимости сексуального просвещения школьников, подавляющее большинство респондентов считают, что школа — не место для разговоров о сексуальной жизни и что с детьми прежде всего надо говорить о нравственности. Однако нашим СМИ нет никакого дела до того, что на самом деле думает общество. Их функция — не отражать реальность, а формировать нужную кому-то повестку дня. Они настойчиво повторяют ложную мантру о том, как все вокруг одобряют секспросвет в школах.

О том, что на самом деле представляют из себя программы сексуального просвещения

Если попытаться отделить вымысел от реальности, очистить ее от лжи, то нельзя не задать себе вопрос: а знали ли участники опроса, что очень часто программы сексуального просвещения не ограничиваются рассказом преждевременных беременностях и методах контрацепции?

Вот, например, Стандарты сексуального образования в Европе, разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), предполагают, что детям 6−9 лет надо рассказывать о мастурбации и «ощущении радости и удовольствия от прикосновении к собственному телу», а детям 9−12 лет сообщать о том, что каждый может выбрать себе половую идентичность, даже если она не соответствует анатомическим признакам, и что дети этого возраста могут «принимать сознательное решение, иметь сексуальный опыт или нет».

Эти и многие другие рекомендации ВОЗ старательно выполняются нашими российскими секспросветителями. Яркий пример тому — отечественная программа по профилактике СПИДа, реализованная в школах Челябинска. В рамках этого курса преподавательницы из частного центра рассказывали школьникам 14−16 лет о радостях анального и орального секса, а также сообщали, что детям можно пуститься «во все тяжкие», главное — чтобы с презервативом.

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Так что же полностью поддержали аж 21% респондентов опроса ВЦИОМ: знакомство детей с информацией о контрацепции или сексуальное просвещение в стиле челябинских растлителей? И были бы цифры такими же, ознакомься респонденты с классическими программами секспросвета?

Выводы ВЦИОМ полны противоречий. Но нам кажется, что причиной тому является не только специфический дизайн исследования ВЦИОМ. Противоречивость выводов отражает растерянность людей, которые, в общем-то, не очень понимают, что именно представляет из себя это самое сексуальное просвещение детей.

Не кажется ли господам исследователям общественного мнения, что прежде чем спрашивать у людей мнение о предмете, надо сначала дать им всесторонние знания о нём? И что в ином случае замер общественного мнения может превратиться в манипуляцию оным?

«Говорить о том, что общество достигло в дискуссии о способах сексуального просвещения полного консенсуса, скорее преждевременно. Здесь еще нужна и серьезная экспертная дискуссия, и информационно-просветительская работа, направленная и на родителей в том числе», — комментирует результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Полностью с этим согласен. Пора российским гражданам рассказать о том, чем по сути являются подобные уроки и к каким последствиям для психического здоровья детей может привести их проведение.

Вот, например, секспросветители много говорят о том, что уроки полового воспитания снизят риски заражения инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), и нежелательных беременностей. Однако в тех странах, где сексуальное просвещение введено уже давно, столкнулись с прямо противоположным эффектом от таких уроков.

Например, по данным исследований, проведенных в Великобритания, такие программы провоцируют ранний интерес к сексуальной жизни. Учеными было выявлено, что 45% подростков, прошедших курсы полового воспитания, почувствовали потребность поэкспериментировать. Исследователи обнаружили, что просвещение детей на тему разнообразия контрацептивов подталкивает их к ранним сексуальным связям, а в конце концов — к увеличению числа подростковых беременностей, а не к их снижению.

В выводах ученых нет ничего удивительного. Главный неизменный принцип программ сексуального просвещения детей: «можно спать с кем угодно, главное — предохраняться». Если эмоционально еще незрелым детям рассказывать о «безопасном» сексе, то почему бы им не поэкспериментировать в таком безопасном деле?

Еще больше толкает детей на ранний половой дебют навязчивая пропаганда сексуальной распущенности в СМИ. Вот и хочется спросить, почему Татьяну Голикову не беспокоит то, что творится на детских телеканалах, на музыкальных каналах типа Муз-ТВ и MTV, основной аудиторией которых являются подростки? Ведь очевидно же, что именно половая распущенность является главным фактором роста количества подростковых беременностей.

Но почему-то вице-премьер ничего с этим фактором делать не предлагает. Ни Татьяна Голикова, ни борцы со СПИДом и не думают останавливать этот поток растлевающей пропаганды. Это удивительно, ведь мы видели из опроса, что российских граждан больше всего волнует нравственное воспитание детей. Но, видимо, Татьяну Голикову мнение большинства граждан не интересует. Всё, что может предложить правительство нашим детям, — это обучение тому, как можно «безопасно» развращаться.

Эта инициатива правительства — очередной симптом болезни, которой страдает наша власть. Болезнь называется «неспособность и нежелание заботиться и защищать своих граждан». Не так давно правительство инициировало пенсионную реформу, в результате которой были обмануты и брошены на произвол судьбы старики. Теперь его жертвой стали дети.

Но Голикова и иже с ней должны понимать, что никакие пропагандистские кампании не обманут общество. Когда мадам «во все тяжкие» наводнят наши школы и примутся в массовом порядке растлевать детей, сомневающиеся всё поймут. И народ даст правительству обратную связь, и по поводу пенсионной реформы, и поводу брошенных на развращение российских детей. Опасаемся только, что ответ этот будет уже не в форме соцопросов.