Сотрудникам владимирского завода-банкрота выплатили долги по зарплате

Владимир, , 15:23 — REGNUM Сотрудники Владимирского моторно-тракторного завода, прекратившего свою деятельность, получили 22,5 млн рублей, которые руководство предприятия задолжало по зарплате. Как сообщили 27 ноября в пресс-службе регионального СУ СК РФ, исполнительный директор завода получил штраф в 150 тыс. рублей за преступление по статье «Полная невыплата заработной платы». Его уголовное преследование прекращено.

Долг по зарплате образовался в мае-октябре 2017 года. Следователи считают, что исполнительный директор тратил деньги не на зарплаты сотрудников, а на другие хозяйственные нужды и расчеты с контрагентами, так как хотел «выслужиться» перед учредителями предприятия. Из-за финансовой нестабильности на заводе все деньги шли на выравнивание ситуации. Зарплаты не получали 382 работника предприятия.

«По результатам переговоров, проведенных следователем СК России с дирекцией «Агромашхолдинга», осуществлявшей полномочия единственного исполнительного органа ВМТЗ, были приняты меры к полному добровольному погашению зарплатного долга, как перед работающими гражданами, так и лицами, уволившимися с предприятия. В настоящее время предприятие по признакам банкротства прекратило свою деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что Владимирский моторно-тракторный завод был ликвидирован в июле 2018 года. При этом деятельность предприятие, которое входило в состав концерна «Тракторные заводы», приостановило еще ноябре 2017 года. Тогда долг предприятия составлял около 800 млн рублей. В конце августа 2018 году бывший губернатор Светлана Орлова заявляла, что завод возобновит работу и будет выпускать дизельные двигатели для тракторной техники. Такое соглашение якобы было достигнуто с корпорацией «Ростех».

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