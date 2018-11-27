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Герой дня: американского полицейского наградят за спасение курицы

Общество

Может быть, потом он спасет человека

Вашингтон, 27 ноября 2018, 15:25 — REGNUM  Американский полицейский спас курицу, чем заслужил популярность в интернете, сообщает 27 ноября Associated Press.

Видеоролик, набирающий популярность в интернете, демонстрирует акт спасения курицы сотрудником правопорядка: полицейский несколько раз пытается поднять курицу с целью унести ее в безопасное место, однако это ему не сразу удается.

Представители департамента полиции вынесли благодарность сотруднику полиции и пообещали представить его к награде.

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Культура и общество США
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