Еврокомиссии сообщили об утечке персональных данных сотрудников Сбербанка

Москва, , 15:16 — REGNUM Российский Сбербанк, в котором также работают жители ЕС, уведомил о факте утечки персональных данных своих сотрудников Еврокомиссию. Об этом, как передает ТАСС, сообщил руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

«Мы (Сбербанк) отработали процедуру GDPR (общеевропейский регламент о защите персональных данных), так как в этой адресной книге находились адреса сотрудников, которые являются гражданами ЕС», — сказал Лебедь.

По его словам, кредитная организация сообщила представителям европейского регулятора об утечке персональных данных своих сотрудников.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что на специализированном форуме phreaker.pro в октябре 2018 г. появилась база данных с информацией о более чем 421 тыс. сотрудников Сбербанка.

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