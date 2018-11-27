Власти Москвы расширили число стартовых площадок для реновации

Москва, , 15:14 — REGNUM В список стартовых площадок для программы реновации включено 13 новых территорий, соответствующее постановление принято правительством Москвы, сообщает 27 ноября сайт мэра Москвы.

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Площадки расположены в 11 районах столицы и пяти округах: Восточном (пять площадок) Северном, Юго-Восточном (по три), Северо-Восточном и Троицком (по одному).

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Адреса: Дмитровское шоссе, владение 127; Клязьминская улица, владение 28; Проезд Черепановых, владение 56; Проезд Шокальского, владение 28а; Свободный проспект, владения 25−27; 1-я Владимирская улица, владение 47; Большая Черкизовская улица, владения 22−24; Проспект Буденного, владение 47б; 5-я улица Соколиной Горы, владение 21, корпус 3; Капотня, 1-й квартал, рядом с домом 8; Есенинский бульвар, напротив владения 9, корпуса 5; Краснодарская улица, владение 6; Поселок ЛМС, микрорайон Центральный, вблизи дома 36.

После изменений, в столичной программе реновации числится 295 стартовых площадок.

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