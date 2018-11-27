Молодой чиновник: материнского капитала не хватает, молодёжь хочет большего

Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM Выплата материнского капитала уже не является достаточной для стимулирования рождаемости. Об этом заявил глава молодёжного парламента Свердловской области Станислав Масоров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Материнского капитала порой может не хватать», — считает Масоров. «Раньше этой меры было достаточно, но сейчас молодые люди хотят большего. Увеличиваются запросы, в этом нет ничего необычного», — пояснил молодой чиновник.

Ситуация, полагает глава молодёжного парламента, изменилась в последние годы. «10 лет назад, когда появился материнский капитал, это было очень круто и в новинку. Молодые люди прямо с радостью благодаря этому начинали раньше рожать детей», — уверен Масоров. «Чем больше мы имеем, тем больше мы хотим», — заключил молодой чиновник.

Напомним, 14 ноября 2018 года правительство России прописало, что размер материнского капитала в 2019 году составит 453 тысячи рублей, а в 2020 — 489 тысячи. А с 31 октября сократился срок, за который гражданам обязаны ответить, получат ли они выплату. Если ранее на это требовался месяц, то теперь госорганы обязан отреагировать за две недели.

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