Роскосмос опроверг сообщения о «критическом» дефекте на «Восточном»

Москва, , 15:08 — REGNUM В «Роскосмосе» нет замечаний, связанных с проведением штатных работ на пусковом столе космодрома «Восточный», поскольку необходимые меры по устранению обнаруженного дефекта были приняты заблаговременно, сообщает 27 ноября пресс-служба госкорпорации.

«Силами подразделений Роскосмоса замечание в связи с деформационным швом было устранено ещё 25 октября. На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в прессе появились сообщения о том, что на сайте госзакупок размещен проект договора подряда, который предполагает разработку технических решений, проекта и замену оборудования на космодроме «Восточный». В документации, по сведениям СМИ, говорилось о «критическом дефекте» деформационного шва фундаментной плиты блоков А Б.

Сейчас, подчеркнули в Роскосмосе, ведётся плановая работа по подготовке к запуску космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и № 6. 27 ноября 2018 года в 08.20 мск космические аппараты поставлены на космодром Восточный. Пуск запланирован на 27 декабря 2018 года.

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