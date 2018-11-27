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Лучшее – враг хорошего: эксперт о желтой дорожной разметке

Общество

Министерство транспорта рекомендует региональным властям использовать желтую дорожную разметку

Санкт-Петербург, 27 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  Изменение цвета разметки не составит никакой проблемы для дорожных служб, но неочевидно, что перерисовывание полос в желтый цвет положительным образом скажется на безопасности движения, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 27 ноября, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя предложение министерства транспорта использовать разметку желтого цвета.

Ранее РИА Новости сообщили, что Минтранс рекомендовал региональным властям использовать желтую дорожную разметку для разделения встречных потоков движения. В числе других рекомендаций — использование ограждений, в том числе тросовых, и направляющих устройств.

Дорожным службам все равно, какого цвета должна быть разметка, потому что они ее так или иначе каждый год перерисовывают. Ее гарантийный срок — полгода, а фактически ее обновляют каждую весну. Значит, вместо белого цвета следующей весной появится желтый.

Желтый цвет действительно улучшает видимость, к примеру, дорожных знаков. Но я не уверен, что аналогичный эффект будет и в случае с полосами. К примеру, у меня как у водителя желтый цвет ассоциируется с остановками, стоянками и парковками, а не со встречной полосой.

Людям потребуется время для адаптации, ведь есть привычка к белой разметке. К тому же в Россию приезжают и водители из других стран, и правила должны быть универсальными. Мне кажется, это тот случай, когда лучшее — враг хорошего, — отметил Холодов.

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