Bethesda: ранний анонс Starfield и TES VI был нужен для снятия истерии

Роквилл, США, , 15:03 — REGNUM Вице-президент Bethesda по маркетингу Пит Хайнс объяснил журналистам, зачем компания решила выйти с анонсом игр Starfield и The Elder Scrolls VI, работа над которыми, по сути, только началась. Об этом 26 ноября сообщил портал Daily Star.

Хайнс сказал, что на этот шаг компания пошла ради того, чтобы немного разрядить обстановку, поскольку среди поклонников её творчества существует множество слухов, касающихся этих будущих проектов. Он отметил, что сразу же после того, как в сети появилась первая информация о них, появились спекуляции, что игры будут многопользовательскими.

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Напомним, компания Bethesda столкнулась с волной критики после выхода игры Fallout 76, которая стала первой ММО (массовой многопользовательской игрой) в серии. Фанаты заявили, что состояние игры при выходе не соответствует заявлениям разработчиков.

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