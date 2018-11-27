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Комитет по образованию Петербурга удивился скандалу с «письмом на фронт»

Общество

Это задание — требование учебника, а не самодеятельность учителя

Санкт-Петербург, 27 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  В комитете по образованию Санкт-Петербурга выразили недоумение в связи с сообщениями в соцсетях о «протестах родителей» в связи с выполнением домашнего задания учениками 4-го класса одной из школ Санкт-Петербурга. В комитете уверены, что никаких нарушений в этой истории не усматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователь «Живого Журнала» с ником bloha_v_svitere рассказала, что в классе ее дочери на уроке по русскому языку дали домашнее задание написать воображаемое «письмо отцу на фронт». По словам женщины, дочь не смогла принять воображаемые обстоятельства и разрыдалась при выполнении задания.

По сообщениям СМИ, некоторые родители запретили своим детям выполнять это домашнее задание, другие же написали такое письмо за них. В то же время многие школьники успешно выполнили задание.

В пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга корреспонденту ИА REGNUM сказали, что знают о появившихся публикациях, однако не видят в произошедшем никаких нарушений со стороны преподавателей.

«Задание, о котором идет речь, содержится в учебнике, выпущенном издательством «Просвещение» и получившем все необходимые допуски со стороны государственных контролирующих структур. Никакой «самодеятельности» учителей тут нет», — отметили в комитете.

Там также добавили, что сообщения о трудностях, которые возникают при выполнении этого задания, появляются не впервые, и не только в Петербурге, однако это не является основанием для игнорирования требований школьной программы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Письмо отцу на фронт»: родителей школьников возмутило домашнее задание

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