Вторник, 27 Ноября 2018 года
15:26:26 МСК

Регионы России проведут родительские собрания по профилактике ВИЧ

Общество

Сценарий родительского собрания направлен во все субъекты РФ

Регионы России проведут родительские собрания по профилактике ВИЧ
Sham Hardy
Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

Москва, 27 ноября 2018, 14:53 — REGNUM  В России необходимо продолжать информационную работу среди населения о профилактике и лечении ВИЧ/СПИД. Об этом заявил директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Евгений Сильянов, сообщили в министерстве.

По его словам, в мае 2018 года был проведен интернет-опрос среди молодёжи. В ходе опроса выяснилось, что только 55% молодых людей хорошо знают о профилактике ВИЧ/СПИД. Это говорит о том, что информационную работу надо продолжать.

В 2018 году Минпросвещения РФ решило к традиционным мероприятиям в образовательных учреждениях добавить работу с родителями. Разработан примерный сценарий родительского собрания, посвящённый профилактике ВИЧ.

«Документ направлен во все регионы России с просьбой более активно взаимодействовать со специалистами региональных центров профилактики СПИДа, — пояснил Сильянов.

Читайте также: В России растет число ВИЧ-инфицированных в возрасте 50−60 лет

Как сообщало ИА REGNUM, ВИЧ — одна из наиболее серьёзных угроз в области сохранения общественного здоровья. В группе повышенного риска в основном находится молодёжь. Однако, по данным Минздрава РФ, за последние 10 лет (с 2008 года) почти в два раза число новых случаев среди граждан 50−60 лет.

Ранее на эту тему: Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ВИЧ-инфекция и СПИД
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить