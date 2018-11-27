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Новый тред в Twitter: как правильно пожимать руки?

Общество

В соцсети собрали свод правил, которых следует придерживать при рукопожатии

Москва, 27 ноября 2018, 15:06 — REGNUM  В Twitter стал популярным тред пользователя с ником Void main, в котором он подробно рассказал, как и когда мужчинам нужно пожимать руки друг другу. Оказалось, есть множество нюансов, например, как пожимать руки в туалете, в перчатках или девушкам, передает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/anton79ru/status/1067060225499426816

Юзер отмечает, что мужчины пожимают руки друг другу всегда, тогда как на женщин это правило не распространяется. Даже если обе руки заняты, нужно их освободить и обязательно пожать. При этом в «ритуале» следует задействовать только правые руки, исключение может быть только в крайних случаях.

https://twitter.com/anton79ru/status/1067062146918477824

https://twitter.com/anton79ru/status/1067062601518063616

Void main отмечает, что следует снять перчатку перед рукопожатием. Однако существует «зимний» вариант традиции — когда на улице очень холодно, в качестве исключения можно этого не делать.

https://twitter.com/anton79ru/status/1067066307936440320

В треде также рассматриваются случаи рукопожатия в других странах, ситуации, когда можно пожать руку женщине и когда вообще не нужно этого делать.

Ранее в Twitter запустили тред о любви домашних питомцев к игрушкам. Поводом для него стало видео с псом по кличке Хабс, который неотрывно следит за стиркой плюшевого медведя, переживая за игрушечного друга. Пользователи восхитились преданностью пса и стали показывать игрушки своих питомцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Twitter восхищаются настоящей дружбой собаки и плюшевого медведя

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