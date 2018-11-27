Во избежание массовой истерии: в Bethesda рассказали о раннем анонсе игр

Роквилл, США, , 15:09 — REGNUM Пит Хайнс, вице-президент компании Bethesda по маркетингу и PR, в своём интервью для портала Stevivor рассказал о причинах раннего анонса игр Starfield и The Elder Scrolls VI. Со слов Хайнса, такой подход помог избежать массовой истерии игроков.

Хайнс рассказал, что после регистрации товарной марки Starfield в фанатском сообществе появилось множество спекуляций касательно проекта. Для того, чтобы прекратить появление новых слухов вокруг игры и успокоить фанатов, ожидающих продолжение серии The Elder Scrolls, компания анонсировала обе игры во время выставки E3 2018.

Эксперты, в свою очередь, считают, что такое решение было особенно удачным на фоне анонса Fallout 76. Без сообщений о разработке Starfield и TES VI фанаты могли подумать, что компания работает исключительно над онлайн-проектами и тем самым спровоцировать массовое негодование в игровом сообществе.

Напомним, что на ежегодной выставке Blizzcon 2018 компания Blizzard анонсировала свою первую мобильную игру Diablo: Immortal. Фанаты, ожидавшие анонса Diablo 4, крайне негативно отреагировали на мобильный проект Blizzard и даже создали специальную петицию об отмене выхода игры. Эксперты отметили, что если бы Blizzard последовали примеру Bethesda и сделали анонс Diablo 4, то массовой истерии фанатов удалось бы избежать.

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