Глава округа в Подмосковье назвал «адом» работу мусорного полигона

Красногорск, , 14:41 — REGNUM Глава городского округа Кашира Алексей Спасский назвал «адом» работу полигона ТБО «Каширский», сообщает телеканал «360». На объекте на днях завершились работы по рекультивации.

По словам Спасского, до закрытия полигона «это действительно был ад».

«Постоянный смог, постоянные горения газа, они жителям Ожерелья не давали никакого покоя. Это была самая острая точка для всего городского округа», — рассказал глава.

Сейчас подрядчик оборудовал вокруг полигона подпорную стенку, мусор накрыли грунтом и геосинтетическим материалом. Также по периметру оборудована дренажная система для сбора фильтрата.

Отметим, работа мусорных полигонов в Московской области не раз становилась объектом для критики и поводом для народных протестов. Экологи видят в свалках одну из важнейших угроз экологии Подмосковья. Специалисты заявляют о необходимости комплексного решения вопроса об утилизации мусора.