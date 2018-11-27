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Ледовая переправа заработала на реке Лена в Якутии

Общество

По обеим сторонам переправы работают пункты весового контроля

Якутск, 27 ноября 2018, 14:31 — REGNUM  В Якутии во вторник, 27 ноября, на реке Лена заработала ледовая переправа Хатассы — Павловск. Об этом передает интернет-портал «Общественное телевидение России». Сроки открытия зимника неоднократно переносили из-за тонкого льда.

Длина дороги от одного берега до другого — 11 километров, по ней могут ездить автомобили весом до 3 тонн. Поэтому по обеим сторонам переправы работают пункты весового контроля.

Установлены и пункты обогрева, а также посты ДПС. Инспекторы проверяют проезжающий транспорт, в частности, чтобы водитель не вёз нелегально пассажиров.

За безопасностью на переправе следят также сотрудники МЧС, а специалисты Минтранса в случае перегруза составляют протокол об административной ответственности. На сегодняшний день они зафиксировали уже 20 таких нарушений.

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