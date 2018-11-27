Макрон: к 2035 году мы закроем 14 ядерных реакторов

Париж, , 14:34 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал закрыть к 2035 году 14 ядерных реакторов, сообщает 27 ноября Associated Press.

В общей сложности на территории республики действует 58 атомных электростанций, таким образом, через 17 лет их число должно сократиться до 44.

Основной причиной подобного решения является стремление обезопасить окружающую среду от последствий работы подобных реакторов. Кроме того, существует риск аварии на подобии Чернобыли или Фукусимы.

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