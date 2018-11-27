В Брянской области школьники мерзнут без отопления – началась проверка

Почеп, Брянская область, , 14:25 — REGNUM Прокуратура Почепского района Брянской области начала проверку информации о том, что в селе Баклань школа оказалась не готова к отопительному сезону, из-за чего школьникам приходится заниматься в верхней одежде. Как сообщила 27 ноября пресс-служба Генпрокуратуры, поводом для проверки стала публикация в СМИ.

«По данному факту прокуратурой района проводится всесторонняя проверка, о результатах которой будет сообщено позднее», — говорится в сообщении.

Ранее о проблеме сообщили региональные СМИ со ссылкой на местных жителей. Так, по данным издания «БрянскToday», не готовыми к отопительному сезону оказались сельская школа и детский сад. Кроме того, проблемы с отоплением есть и жилых домах. Местные жители винят в этом сельских чиновников.