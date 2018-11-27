Садоводы пострадают от «мусорной реформы» – эксперт

Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM С января 2019 года садоводам придется столкнуться с большими проблемами из-за «мусорной реформы». Об этом заявила глава Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Лактионова на заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления свердловского Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Лактионовой, непродуманная «мусорная реформа» может скинуть многих садоводов в долговую яму. «С 1 января введут норматив по оплате за мусор — при этом многие садоводы уйдут на зимние каникулы», — заявила общественница. По возвращению на свои участки граждан будут ожидать обязательные выплаты — каждый садовод теперь будет должен отдать около 2200 рублей в год по нормативу. Многие посещают свои участки один-два сезона, но платить они будут столько же, сколько и круглогодичные «постояльцы», беспокоятся в Союзе садоводов.

Возможной альтернативой было бы сохранить расчет не по новым нормативам, а по произведенному объему твердых каменных отходов (ТКО).

Опасения Лактионовой отверг глава комитета по экологии и природопользованию мэрии Екатеринбурга Егор Свалов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Чиновник заявил, что норматив установлен именно в расчете на сезонное посещение. К тому же, уточнил Свалов, садоводы могут обращаться за субсидиями в муниципалитеты, а с региональными операторами можно будет договориться. «Можно обратиться к региональному оператору, если у вас зимой проживают 2 дома, а в других 220 никто не живёт», — заверил глава комитета.

Напомним, с 1 января 2019 года вся Россия перейдет на новую систему обращения с ТКО. Но в ряде регионов реформа может сорваться — так, в прокуратуре ЯНАО обратили внимание, что в регионе так и не утвердили единый тариф для регионального оператора.

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