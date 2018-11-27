Иркутский университет заключил соглашения с 16 южнокорейскими вузами

Иркутск, , 14:17 — REGNUM Уникальным опытом сотрудничества с корейскими вузами сообщил проректор Иркутского государственного университета (ИГУ) Константин Григоричев, выступая в Хабаровске на VI Форуме ректоров ведущих вузов России и Южной Кореи. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба российского вуза.

В настоящий момент в ИГУ действуют два центра корейского языка: при Международном институте экономики и лингвистки и Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации.

«С 16 корейскими вузами заключены договоры о сотрудничестве. Более 80 российских студентов изучают в качестве первого иностранного языка корейский язык, а 16 студентов из Республики Корея обучаются в ИГУ на программах бакалавриата», — сказал Григоричев.

В пресс-службе отметили, что в качестве первого шага на пути к реализации совместных исследовательских проектов российская и корейская стороны определили создание международного интернет-портала, на котором ученые России и Южной Кореи смогут публиковать результаты своих исследований. Функционирование международного web-ресурса позволит исследователям из разных государств искать соавторов и озвучивать интересующие научные темы.

Напомним, VI Форум ректоров ведущих вузов России и Южной Кореи проходил в Тихоокеанском государственном университете с 20 по 23 ноября. В рамках мероприятия прошли встречи, посвященные вопросам российско-корейского практического межвузовского сотрудничества. В частности, на форуме обсуждались вопросы, связанные с продвижением совместных целевых исследований, обменом молодыми учеными, сотрудничеством между вузами и компаниями в сфере гуманитарных, естественнонаучных и фундаментальных наук.

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