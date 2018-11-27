В детском саду в Чечне ребенок задохнулся, застряв между кроватями

Грозный, , 14:05 — REGNUM В частном детском саду в Чечне погиб ребенок. Следствие обвиняет в его смерти сотрудников дошкольного образовательного учреждения. В частности, обвинение предъявлено его директору, не обеспечившей безопасность малыша, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе СКР по региону.

Как установлено в ходе следствия, ребенок, не достигший двухлетнего возраста, был принят в детский сад «Солнышко» в селении Гойты без документов, по личной просьбе матери. При этом для сна детей такого малолетнего возраста в учреждении не было подходящих кроватей, соответствующих их росту.

«Во время дневного отдыха голова ребенка застряла между планками двухъярусной детской кровати, вследствие чего наступила смерть малыша в результате механической асфиксии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Было также установлено, что в спальной комнате во время сна не было воспитательницы. Она оставила детей без присмотра на длительное время, поэтому оказать помощь малышу своевременно было некому.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, этот трагический случай произошел в Чечне год назад, в октябре 2017 года. Расследование гибели мальчика было взято под контроль прокурором республики. По итогам проверки надзорного ведомства было установлено, что в детском саду имелись многочисленные нарушения. Так, его сотрудники принимались на работу без соответствующего образования и без оформления трудовых отношений. Воспитатели не имели представлений о своих должностных обязанностях. А дети принимались в детское учреждение без медицинского заключения о состоянии здоровья.