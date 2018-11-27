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В Смоленске открылся новый перинатальный центр

Общество

Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех»

Смоленск, 27 ноября 2018, 13:49 — REGNUM  Новый перинатальный центр на 130 мест, оснащённый современным российским оборудованием, открылся в Смоленске. Он уже принял первых рожениц, еще пять будущих мам со сложным течением беременности сейчас находятся в стационаре, сообщает 27 ноября пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Строительство клиники прошло в рамках программы Минздрава России по развитию сети перинатальных центров в российских регионах. Заказчиком проекта в Смоленске выступила госкорпорация Ростех. Общий объем финансирования на реализацию проекта составил 2,3 млрд рублей.

«В рамках федеральной программы Ростех построил 15 таких центров в разных регионах РФ, вместе они способны принимать более 45 тысяч рожениц в год», — сообщил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев.

Он добавил, что уникальное оснащение клиник позволяет выхаживать недоношенных детей с массой тела от 500 грамм и эффективно помогать в других сложных случаях. 50 мест из 130 отведены под стационарное отделение, 50 — под палаты для рожениц. С 1 января будущего года в центре заработает отделение вспомогательных репродуктивных технологий, где происходит экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

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