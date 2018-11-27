Волгоградская прокуратура требует добавить срок активисту «Молодой гвардии»

Волгоград, , 13:52 — REGNUM Прокуратура Волгоградской области обжаловала приговор по делу бывшего активиста «Молодой гвардии Единой России» Рената Булатова. Ранее Среднеахтубинский районный суд региона признал молодого человека виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели семьи с двумя детьми. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы. Прокуратура считает, что наказание слишком мягкое.

Как сообщило 27 ноября издание «Волга-Каспий», гособвинение требовало для Рената Булатова трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд же не только на два месяца уменьшил срок, но и постановил, что отбывать молодой человек его будет в колонии-поселении.

ИА REGNUM отмечает, что авария произошла в августе 2018 года. В суде было доказано, что обвиняемый пытался обогнать попутный автомобиль по встречной полосе. В результате он допустил столкновение с автомобилем, в котором ехали четыре человека, среди них были две девочки пяти и семи лет. Все они погибли.