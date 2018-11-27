Минкульт РФ проведёт тест по истории Отечества

Москва, , 13:37 — REGNUM Министерство культуры России проведет тестирование граждан по истории Отечества. Планируется, что участие в тесте примут 500 тысяч человек из всех регионов России, сообщили в Минкульте РФ

Тест будет проводиться на русском языке. Участники должны ответить на 40 вопросов за 40 минут. Вопросы теста коснутся всех периодов истории России и Конституции РФ (в 2018 году исполняется 25 лет со дня принятия документа).

Тест по истории Отечества пройдет 30 ноября 2018 года. Эта масштабная образовательная акция проводится уже в четвертый раз. Пройти тест может любой желающих на специальных площадках или на сайте проекта кдгр.рф.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в России провели тест по истории Великой Отечественной войны». Акция прошла в 34 странах, в ней приняли участие порядка 500 человек. В этому году тест о войне проводился в третий раз.

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