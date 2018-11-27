В Новосибирской области девочку выгнали из школы за голубые волосы

Бердск, Новосибирская область, , 13:28 — REGNUM Ученицу одной из школ города Бердска (Новосибирская область), покрасившую волосы в голубой цвет, выгнали из школы. Эта информация появилась в новосибирских массмедиа сегодня, 27 ноября.

В СМИ обратилась мать 12-летней школьницы, домохозяйка Валентина N. Она рассказала, что они вместе с дочерью решили покрасить ей пряди волос голубым оттеночным шампунем. На следующий день, 22 ноября, они с дочерью пришли в школу с заявлением перевестись в параллельный класс.

«Директора на месте не было, мы подошли к завучу. Она мою дочь видела, ничего не сказала про цвет волос. Дочь пошла на уроки, а я домой. Чуть позже дочь мне позвонила и сказала, что её из школы выгнала администратор, указав на недопустимый цвет волос. Велела ей идти домой и отмывать их. Я возмущена! Где прописано, что запрещено красить волосы ученицам школы?» — цитирует женщину издание «Курьер. Среда. Бердск».

Мать рассказала, что девочка «пришла домой в шоке». Начала мыть голову, но тоник не смылся. На следующий день шестиклассница «боялась идти в школу». А 23 ноября к ней подошла школьный психолог и заявила, что из-за неё ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами.

Валентина N. подчеркнула, что классный руководитель её дочери на цвет волос ученицы негативно не отреагировала, но посоветовала больше их не красить.

«Я не была свидетелем разговора. Возможно, девочке строго сказали смыть яркий цвет волос, но не думаю, что её выгнали из школы. По уставу школы детям не положено так ходить — прилежный вид, определённый классический стиль одежды — вот это предусмотрено. Мы поговорили с девочкой и договорились так: если она хочет себя как-то проявлять, то это можно делать на каникулах, когда нет занятий», — прокомментировала классный руководитель.

По словам директора школы, такой инцидент действительно произошёл, однако мать девочки «не подходила ни к кому из администрации школы, чтобы урегулировать конфликт». Директор обещала разобраться в ситуации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный скандал разразился в сентябре 2018 года в Перми. В одной из гимназий двух старшеклассниц отстранили от занятий из-за замечаний к внешнему виду, в частности, к цвету волос.

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