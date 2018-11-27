Лопырева и Ярушин приняли эстафету всероссийского «челленджа успеха»

Москва, , 13:23 — REGNUM Телеведущая Виктория Лопырева и известный актер, режиссер и юморист Станислав Ярушин присоединились к всероссийскому челленджу успеха «Россия — страна возможностей» — спецпроекту одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина.

Видео известная телеведущая выложила на своей странице в Instagram. В нем экс-«Мисс Россия», первая женщина посол FIFA рассказала о своей истории успеха и передала эстафету певцу, «золотому голосу России» Николаю Баскову и своим подругам: бизнесвумен и основателю интернет-магазина модной одежды Айсель Трудел и Екатерине Смольниковой — одной из основательниц благотворительного проекта «Play and Help».

Станислав Ярушин — чемпион Высшей лиги КВН в аккаунте в Instagram тоже поделился своими секретами успеха и рассказал о ценном опыте участия в КВН, который помогает ему в творчестве. Первой, кому бросил вызов известный юморист, стала его супруга Алена, которая активно участвует в социальных проектах и поддерживает поисково-спасательный отряд добровольцев «Лиза Алерт». Эстафета перешла и друзьям Станислава Ярушина — чемпиону мира по хоккею, одному из лучших голкиперов мира Сергею Бобровскому и бизнесмену Андрею Барышникову.

Присоединиться к эстафете может любой россиянин, проживающий на территории РФ.

Для этого нужно снять минутный видеоролик, рассказав о своей истории успеха и передав эстафетную палочку трем друзьям. Пятерых победителей организаторы наградят камерами GoPro Hero 7. Чтобы стать участником розыгрыша призов после публикации видео нужно зарегистрироваться на сайте http://www.rsvchallenge.ru/ через аккаунт «Вконтакте» или Facebook. Итоги будут подведены 21 декабря.

Разместить видео можно в одной из социальных сетей — «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники» или Instagram. Под ним нужно отметить своих друзей, которым участник передает эстафету, а также поставить хештеги #РоссияСтранаВозможностей и #ЧелленджУспеха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из первых участников стал победитель конкурса «Лидеры России», директор по связям с общественностью Сбербанка Кирилл Бабаев. Он бросил вызов врио главы Липецкой области Игорю Артамонову, заместителю министра энергетики РФ Павлу Сорокину и заместителю министра экономического развития РФ Илье Торосову.

Читайте подробнее: Всероссийский челлендж успеха — эстафета вдохновляющих историй