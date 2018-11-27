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Проведение свадьбы короля Малайзии подтвердили в Барвиха Luxury Village

Общество

Ранее стало известно, что церемония была безалкогольной, а гостей на ней угощали халяльными блюдами

Москва, 27 ноября 2018, 13:21 — REGNUM  Сотрудники Барвиха Luxury Village в Московской области подтвердили факт проведения церемонии бракосочетания короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015», гражданки РФ Оксаны Воеводиной. Об этом сообщает 27 ноября РИА Новости.

«Празднование действительно проходило в концертном зале Бавиха Luxury Village 22 ноября», — цитирует агентство слова представителя PR-отдела площадки.

Ранее стало известно, что свадьба короля Малайзии была безалкогольной, а гостей угощали халяльными блюдами.

Как сообщало ИА REGNUM, на церемонии бракосочетания невеста предстала перед гостями в белом пышном платье, а малазийский король — в традиционном национальном костюме.

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