Проведение свадьбы короля Малайзии подтвердили в Барвиха Luxury Village

Москва, , 13:21 — REGNUM Сотрудники Барвиха Luxury Village в Московской области подтвердили факт проведения церемонии бракосочетания короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015», гражданки РФ Оксаны Воеводиной. Об этом сообщает 27 ноября РИА Новости.

«Празднование действительно проходило в концертном зале Бавиха Luxury Village 22 ноября», — цитирует агентство слова представителя PR-отдела площадки.

Ранее стало известно, что свадьба короля Малайзии была безалкогольной, а гостей угощали халяльными блюдами.

Как сообщало ИА REGNUM, на церемонии бракосочетания невеста предстала перед гостями в белом пышном платье, а малазийский король — в традиционном национальном костюме.

Читайте также: Свадьба короля Малайзии и «Мисс Москвы» была безалкогольной