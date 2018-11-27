«Ральф» не против интернета. А вы?

Артём Дубровский, , 17:05 — REGNUM

За последние несколько лет крупные мультипликационные студии нередко пытались осовременить свои проекты и снять мультфильм о самом крупном социокультурном феномене XXI века — интернете. Эти попытки не увенчались успехом по ряду причин: нехватка бюджета, слабая сюжетная составляющая и неинтересное отображение «жизни в сети» в целом. Но всё меняется, когда за дело берётся признанный лидер мультипликационной индустрии.

Вот уже несколько дней кинотеатры берёт штурмом новое творение студии Walt Disney «Ральф против интернета» о приключениях добродушного игрового злодея Ральфа и его заносчивой подруги-глюка Венелопы фон Кекс. И если первая часть картины была ориентирована преимущественно на геймеров и любителей мультфильмов в целом, то вторая широким взмахом режиссёрской кисти подключила к аудитории мультфильма всех пользователей сети интернет. Стала ли вторая часть «Ральфа» ещё одним показательным «чисто диснеевским» мультфильмом? И действительно ли «Ральф ПРОТИВ интернета»? Корреспондент ИА REGNUM посмотрел картину и теперь делится своим мнением.

Рецепт идеального диснеевского мультфильма прост и в то же время гениален. Это истории о вечном: дружбе, любви и самоопределении в постоянно меняющемся мире. Меняется лишь обёртка: всегда по-своему самобытная. В этом и кроется причина такой неподдельной фанатской любви к творчеству студии по всему миру. От мифологической истории Геркулеса до достаточно современного «Города героев» — это в первую очередь добрые сказки, мгновенно вызывающие улыбку. Такой сказкой стал и «Ральф», вот только обёртка вновь изменилась.

Первая часть мультфильма рассказывала о приключениях Ральфа — милого, добродушного и трогательно гиганта, получившего ярлык «злодей» ещё при своём появлении на свет. Ральф вместе с другими персонажами работает в старом аркадном автомате и на протяжении 30 лет крушит жилой дом для того, чтобы другой персонаж игры, Феликс, мог его починить. И, несмотря на очевидные рабочие моменты, Ральфу достаётся одиночество и презрение со стороны окружающих, в то время как Феликс день за днём становится всеобщим любимцем. Понимая всю безысходность своего существования, Ральф отправляется в путешествие, чтобы доказать всему миру простую мысль:

«Настоящим героем может стать даже злодей с рождения».

«Ральф» был картиной о поиске себя, понимании настоящей сути дружбы и принятии собственных недостатков. Обёрткой в этом случае служил игровой мир, по-доброму высмеивающий штампы и каноны видеоигр. И, казалось бы, Disney хитро «расставил ловушки» на свою потенциальную аудиторию: детей должна была привлечь сочная графика, простой юмор и общая идея повествования; подростков — сама тематика видеоигр и киберспорта, так быстро сегодня набирающая обороты; а старшее поколение — постоянные отсылки к героям ретро-видеоигр и возможность вновь почувствовать себя детьми в зале кинотеатра. Однако шествие мультфильма по кинотеатрам мира было достаточно спокойным и до уровня популярности того же «Холодного сердца» (у которого среди фанатов образован целый культ) не дотянул. Вторая часть была призвана исправить все недостатки первой. Масштабнее, краше, смешнее, а самое главное — куда современнее получился сиквел «Ральфа».

В действительности оказывается, что Ральф совсем не против интернета. Наоборот, герой впервые оказывается во Всемирной паутине и с огромным интересом начинает изучать все её многочисленные особенности. На самом деле мультфильм «Ральф против интернета» можно смело использовать для обучения детей (и не только) базовой интернет-грамотности. Картина правдиво показывает реалии и тенденции виртуальной паутины, но подаёт это в яркой и лёгкой форме. Google располагается в огромном небоскрёбе, из которого «ему всё видно». Ebay — гигантский аукционный павильон, на котором коллекционеры искренне радуются покупке странных наименований вроде чучела бобра (незлая, но все же критика современного потребительского общества). YouTube — мегакорпорация, сотрудники которой специальным пылесосом собирают лайки и дизлайки к видеороликам. В кинотеатре приходит осознание того, что в такой упрощённой форме начинаешь обращать большее внимание на закономерности работы некоторых сайтов, которые раньше упорно не замечал.

«Ральф против интернета» — проект прежде всего юмористический. Комедийных реприз в картине предостаточно, и львиная их доля является доброй иронией на привычные нам интернет-явления. Ролики с котятами, надоедливая баннерная реклама и процесс покупки товаров в интернет-магазинах — в мультфильме всему смогли уделить по качественной шутке. Однако настоящим раздольем для создания комедии стала сама студия Disney. Количество самоиронии по отношению к продуктам компании просто зашкаливает и, что самое главное, — полностью соответствует главному правилу юмора: смешно то, что правдиво. Здесь и многочисленные интернет-тесты «какой принцессой Disney стала бы твоя подруга», и сами принцессы в полном составе, обсуждающие условности своего бытия. Для людей, любящих творчество студии, эти моменты, безусловно, станут самыми любимыми в картине.

Мультфильм, однако, показывает не только положительное влияние интернета на пользователей. Истины, знакомые всем бывалым юзерам сети, для детей здесь подаются в виде мудрых наставлений некоторых персонажей. Как сказала одна из героинь картины:

«Первое правильно интернета — никогда не читай комментарии. Попав в сеть, многие люди проявляют свои самые неприятные качества, и нужно уметь не обращать на это внимание».

Ральф и Венелопа понимают, что мнимое дружелюбие и приветливость Всемирной паутины — зачастую лишь броское прикрытие, а главенствует в этом изменчивом мире элементарная жажда наживы. В одном из эпизодов картины герои отправляются в DarkNet (скрытая сеть интернет-соединений, существующая параллельно обычному интернету) и своими глазами наблюдают огромные объёмы запрещённой, неэтичной и попросту опасной информации, которая может существовать в интернете. Даже визуальный стиль повествования в этой локации меняется с яркого и красочного на мрачный, унылый и по-своему пугающий. Так, через непростое путешествие и ошибки, которые совершают герои мультфильма, юные зрители понимают, что интернет может быть и неприятным, а порой и однозначно опасным местом.

В обёртке сверхсовременных интернет-приключений кроется всё та же история о поиске себя, понимании настоящей сути дружбы и принятии собственных недостатков. Авторы картины закладывают в своём мультфильме посыл о страхе принятия нового. Они говорят своим зрителям, что новое не обязательно будет лучше или хуже старого и привычного — оно просто будет другим. Причём эта мысль одинаково прослеживается как в отношении интернета и перехода большей части населения планеты в сеть, так и в отношении личностного взаимодействия. Герои мультфильма, к слову, в обоих случаях смогли принять новый образ жизни — и добрым дружеским похлопыванием по плечу подталкивают зрителя поступить также. Консервативному Ральфу предстоит не только выйти из зоны комфорта и открыть для себя новый изменчивый мир, но и позволить своему лучшему другу стать его частью. Как замечают сами герои мультфильма, процесс этот, хоть поначалу и болезненный, но неотвратимо ведёт к хорошим последствиям.

«Ральф против интернета» — добрый, поучительный, зрелищный и современный мультфильм, который обязательно понравится как фанатам мультфильмов студии Disney, так и рядовым зрителям. Сиквел «Ральфа» в руках талантливых мультипликаторов становится необходимым инструментом осмысления новой, местами пугающей реальности, которая пока ещё близка не каждому. Мультфильм затрагивает важные темы для современного «сетевого общества» и, в отличие от неудавшегося «Эмоджи фильма», делает это с размахом, качеством и душой студии Walt Disney. Станет ли «Ральф против интернета» началом нового творческого пути для студии, неизвестно. Но с уверенностью можно сказать, что эта картина определённо займёт своё место на доске почёта для творений Walt Disney за современный и правдивый подход к отображению текущей реальности. Ральф НЕ против интернета, а вы?

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