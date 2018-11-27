В Кремле оставили без комментариев решение суда освободить рэпера Хаски

Москва, , 13:13 — REGNUM Решение суда отпустить на свободу рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев.

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«Вы знаете, что решение суда не комментируем. Я вообще эту тему оставлю без комментариев», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, рэпер Дмитрий Кузнецов (Хаски) был задержан в Краснодаре 21 ноября во время уличного выступления. Предположительно, задержание артиста связано с призывами «к суициду, экстремизму и наркотикам». На исполнителя составили три административных протокола. Суд назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования.

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Сторона защиты Хаски обжаловала это решение, назвав его «жёстким». 26 мая Первомайский районный суд Краснодара отменил административный арест рэпера Хаски.

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