Миллионы на рассказы «о хорошей работе власти»: «Татмедиа» объявило тендеры

Казань, , 13:02 — REGNUM Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявило серию тендеров на создание и распространение социально значимой, общественно — политической информации и информирование населения Татарии о работе власти в разного рода СМИ. В рамках десяти тендеров, объявленных в ноябре 2018 года, планируется потратить 752,49 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общая сумма тендеров на создание и распространение информации составляет 752 493 900 рублей. Самый дорогостоящий аукцион оценили в 319 764 300 рублей. Именно столько из республиканского бюджета готовы выделить на создание (изготовление) и распространение социально значимой, общественно — политической информации и информирование населения республики о социально значимых темах и мероприятиях в периодических печатных СМИ в 2019 году.

Аукцион пройдёт 10 декабря 2018 года. Среди основных тем, которые за эту сумму должен осветить победитель, — реализация основных направлений социально-экономической политики России и республики, реализация государственных программ, направлений и проектов регионального, федерального, мирового значения, реализуемых на территории республики, реализация экологических проектов, бюджетная политика, налоги и инвестиции, развитие здравоохранения, приоритетные инвестиционные проекты в промышленности, развитие системы образования, а также развитие государственных языков республики, поддержка национальностей и иное.

«При производстве и распространении социально значимой, общественно — политической информации о Республики Татарстан в выходных данных периодических печатных СМИ Исполнитель обязан делать пометку: «При поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», — отмечается в техздании.

Жители республики считают, что слабо верится, что с такой пометкой и за бюджетный счёт будет звучать критика власти.

«Ежегодно огромные деньги из бюджета тратятся на агентство «Татмедиа», которое содержит десятки или даже сотни государственных СМИ. За деньги налогоплательщиков они рассказывают им же о хорошей работе власти», — пишет издание «Версия», комментируя один из тендеров, добавляя, что «фактически эта структура содержит государственные средства массовой информации, задача которых рассказывать населению об эффективной работе местных властей. За счет этого же населения, само собой».

Это второй по объёму средств тендер, его начальная цена уже 241 295 600 рублей. В формате открытого конкурса «Татмедиа» планирует найти тот телеканал, который изготовит и разместит в эфире программы на государственных языках Татарии «с целью информирования населения по социально значимым темам».

Трансляция в эфире телеканала культурно-просветительской направленности телевизионных программ на государственных языках республики в 2019 году обойдётся бюджету 92,63 млн рублей. Такова начальная цена еще одного тендера. Еще 52,35 млн рублей запланировано потратить на трансляцию в телевизионном эфире телеканала информационно-новостных, информационно-аналитических программ о социально значимых мероприятиях.

Напомним, ежегодно в бюджете республики на СМИ определяется 1−1,2 млрд рублей.