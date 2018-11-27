Жительница Орловской области отсудила у чиновников 270 тыс. рублей

Ливны, Орловская область, , 13:00 — REGNUM 270 тысяч рублей взыскано с департамента здравоохранения Орловской области в пользу жителя региона — инвалида второй группы по решению суда. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры области.

В прокуратуру обратилась жительница Ливенского района — инвалид второй группы. При проверке выяснилось, что женщине вовремя не предоставили необходимый лекарственный препарат, который должен выделяться за счет средств бюджета. Женщина была вынуждена покупать его самостоятельно, на свои деньги.

Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к департаменту здравоохранения Орловской области. Решением суда в пользу инвалида с департамента взыскано 270 тысяч рублей в качестве возмещения затрат. Департамент жалобу обжаловал, но судебной коллегией по гражданским делам Орловского областного суда решение по иску прокуратуры оставлено без изменения. Сейчас решение суда вступило в силу, его исполнение контролирует прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года ситуация с обеспечением льготными лекарствами инвалидов в Орловской области дошла до президента: на прямую линию с Владимиром Путиным дозвонилась инвалид первой группы Клавдия Ставцева, которая рассказала, что льготные лекарства приходится получать буквально с боем.

Отметим, что на совещании в правительстве региона 13 ноября глава департамента здравоохранения области Иван Залогин отчитался, что в регионе закуплено лекарственных препаратов для льготников на сумму 528,5 млн рублей, всего на эти цели выделено 684,8 млн рублей.