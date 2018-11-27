Международный Комитет Красного Креста ушел из Чечни и Кабардино-Балкарии

Грозный, , 12:59 — REGNUM Международный Комитет Красного Креста завершает свою работу в Чечне и Кабардино-Балкарии. В Грозном будет закрыт офис организации, которая работала в республике на протяжении 26 лет. Об этом заявил руководитель представительства в регионе Фаррух Исломов.

По его словам, общественно-экономическая ситуация в Чечне за эти годы значительно улучшилась, поэтому продолжать оказывать гуманитарную помощь региону нет необходимости. Напоследок руководитель представительства встретился с заместителем председателя правительства Чечни, министром финансов Султаном Тагаевым.

Стороны обменялись благодарностями и памятными подарками, написал Тагаев на своей странице в соцсети. Исломов высказал благодарность Рамзану Кадырову за содействие в работе гуманитарной организации на территории Чечни, а чеченский вице-премьер — за проделанную работу.

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Напомним, Международный Комитет Красного Креста (МККК) — независимая частная организация, созданная по инициативе жителя Швейцарии Анри Дюнана в 1859 году. Ее целью является оказание гуманитарной помощи жителям разных стран мира, пострадавших от военных действий и вооруженных конфликтов. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

В России Красный Крест работает с 1992 года. На Северном Кавказе свои представительства организация открыла в 1994 году, сначала в столице Кабардино-Балкарии, а в 1995 году — в столице Чечни. Позже были также отрыты офисы МККК в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2007 году Международный Комитет Красного Креста свернул свою программу по оказанию гуманитарной помощи населению Чечни в связи с повышением благосостояния населения республики. За годы после этого организация лишь поддерживала малый бизнес, предоставляя кредиты семьям и вела антиминную программу.