В Минтруда заявили о сокращении трагедий на производстве

Москва, , 12:52 — REGNUM Количество случаев травмирования и гибели людей на производстве сократилось более чем вдвое с 2007 года. Об этом 27 ноября сообщил на пресс-конференции в Москве заместитель директора департамента условий и охраны труда Минтруда РФ Альберт Сакаев.

В 2007 году было зафиксировано 14 тыс. несчастных случаев на производстве, повлекших тяжелые последствия. В 2017 году таких происшествий было 6 740. По предварительным данным за десять месяцев 2018 года, положительная динамика сохраняется.

Случаев со смертельным исходом стало втрое меньше. В 2007 году на производстве погибли 4,6 тыс. человек, в 2017 году — 1722 человека.

Сакаев отметил, что динамика отражает функционирование института охраны труда, который сформировался как самостоятельное направление регулирования трудовых отношений в конце 90-х — начале 2000-х годов.

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