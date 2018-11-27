В Прикамье закрыли опасный полигон

посёлок Пашия, Пермский край, , 12:45 — REGNUM В посёлке Пашия Горнозаводского района Пермского края приостановлена работа полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону, постановление суда полежало немедленному исполнению, потому приставы оперативно выехали на место, опечатали въезд на полигон и будку сторожа.

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель, имея лицензию на организацию полигона для переработки отходов, проявил себя безответственно. В ходе проверки выявлено множество нарушений экологических и санитарно-эпидемиологических требований. В частности, выезд из полигона не оборудован контрольно-дезинфицирующей установкой для мусоровозов, мусорка кишит грызунами, отсутствует контроль за радиационной обстановкой, а также состоянием грунтовых и поверхностных вод.

Учитывая степень угрозы для жизни и здоровья населения от такого полигона, суд вынес решение о закрытии площадки для ТБО на 20 суток.