Немцы хотят большей независимости от США во внешней политике — опрос

Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Мнения немцев и американцев об отношениях между их странами сильно разделились, об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных в США и Германии, сообщает Pew Research Center.

Люди в Соединенных Штатах и Германии высказывают самые различные взгляды о состоянии их многолетнего партнерства. Они разделены не только по общему состоянию отношений, но и по будущим уровням сотрудничества, важности, которую они приписывают друг другу во внешней политике, эффективности ответных тарифов. Несмотря на эти различия, немцы и американцы по-прежнему находят точки соприкосновения в преимуществах свободной торговли, важности НАТО и сохраняющейся необходимости тратить на оборону.

Так, в США семь из десяти человек говорят, что отношения между этими двумя странами хорошие, а в Германии диаметрально противоположная картина: семь из десяти считают, что отношения плохие. Среди немцев наблюдается резкий рост негатива с 2017 года, когда плохими отношения считали 56%.

Несмотря на их общее негативное восприятие, только один из десяти немцев говорит, что отношения с США очень плохие. Очень хорошими отношения считают 12% американцев.

Семь из десяти американцев полагают, что их стране следует больше сотрудничать с Германией, но только 41% немцев думают также про США. В прошлом году сторонников американо-германской активности среди немцев было на 15% больше.

Отвечая на вопрос о том, с кем их странам стоит больше сотрудничать, большинство американцев назвали Великобританию (78%), Францию (73%), Германию (70%). Китай набрал 59%, а Россия еще меньше — 35%. Среди немцев мнение совсем иное: подавляющее большинство выступают за сотрудничество с Францией (82%), Россией (69%), Китаем (67%). За США «проголосовали» только 41%.

Кроме того, большинство немцев (72%) хотели бы большей независимости от США во внешней политике, в то время как большинство американцев (65%) хотели бы сотрудничать с немцами так же тесно, как сейчас.