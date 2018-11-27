Мэрия Владимира пытается выбить долг из городских троллейбусов

Владимир, , 12:47 — REGNUM Арбитражный суд Владимирской области 27 ноября проведет очередное заседание по иску администрации Владимира к АО «Владимирпассажиртранс», которое обслуживает городские троллейбусные маршруты. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела, мэрия пытается через суд добиться выплаты долга, который образовался за аренду участка, на котором находится троллейбусное депо. Сумма исковых требований — 1,1 млн рублей.

Долг образовался в период с сентября 2017 года по март 2018 года. Кроме того, в качестве третьего лица к делу привлекли представителей компании «АДМ», которая сейчас обслуживает большую часть городских маршрутов.

ИА REGNUM напоминает, что 100% акций АО «Владимирпассажиртранс» владеет мэрия Владимира. В 2017 году Арбитражный суд рассматривал подобное дело. Тогда сумма долга составляла почти 11,5 млн рублей. Отметим, что в 2017 году Владимирпассажиртранс» получил из городского бюджета более 81 млн рублей. По сравнению с 2016 годом содержание предприятия выросло на 40% — тогда из бюджета оно получило всего 57,6 млн рублей. Убытки составляли более 30 млн рублей.

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