Верховный суд РФ уточнил, что является нарушением тайны переписки

Москва, , 12:26 — REGNUM Тайна переписки и переговоров признается нарушенной, когда совершен доступ как к их содержанию, так и к информации о самих фактах переписки без согласия лица, чью тайну они составляют, об этом говорится в проекте пленума Верховного суда России.

Отмечается, что нарушением тайны телефонных переговоров также является незаконный доступ к информации о входящих и исходящих сигналах соединения (дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов и других данных), которые позволяют идентифицировать абонентов.

Читайте также: МВД опровергло сообщения о проверке полицией мобильных телефонов граждан

Вместе с тем ознакомление с фактом или содержанием переписки, переговоров и сообщений не считается преступлением, если хотя бы один из ее участников согласен на обнародование информации.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно соцопросу, только треть граждан РФ не поддерживают обязанность «интернет-сервисов передавать доступ к личной переписке по запросу правоохранительных органов».

Так, более половины опрошенных — 56% — слышали о такой обязанности сервисов. Среди них 59% считают, что подобные меры нужны для борьбы с терроризмом и преступностью. Ограничение свободы слова и цензуру в этом увидели 28%, 11% затрудняются ответить, 2% выбрали другой вариант ответа.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане РФ готовы показать властям личную переписку