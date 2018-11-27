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Управу Новокосино накажут за рекламу пива в интернете

Общество

Штраф может составить до 500 тыс. рублей

управа Новокосино, Москва, 27 ноября 2018, 12:24 — REGNUM  Управа района Новокосино города Москвы заподозрили в нарушении закона о рекламе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе московского управления Федеральной антимонопольной службы 27 ноября, ведомство возбудило дело в отношении управы.

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Оказалось, что на сайтах управы Новокосино размещалась реклама фестиваля пива «Красный лис». Такая же реклама содержалась и на страницах электронной газеты района.

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«Реклама алкогольной продукции, в том числе пива или продавца пива, не должна размещаться в интернете. Подобные действия нарушают пункт 8 части 2 статьи 21 Закона о рекламе», — пояснили в антимонопольном ведомстве.

Если управа будет признана виновной в нарушении, ей грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Рассмотрение дела назначено на 28 ноября.

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Закон «О рекламе»
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