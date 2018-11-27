Управу Новокосино накажут за рекламу пива в интернете

управа Новокосино, Москва, , 12:24 — REGNUM Управа района Новокосино города Москвы заподозрили в нарушении закона о рекламе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе московского управления Федеральной антимонопольной службы 27 ноября, ведомство возбудило дело в отношении управы.

Читайте также: Рекламу пива украсили Георгиевской лентой и изображением «Родины-матери»

Оказалось, что на сайтах управы Новокосино размещалась реклама фестиваля пива «Красный лис». Такая же реклама содержалась и на страницах электронной газеты района.

Также в сюжете: Запрет на рекламу алкоголя в СМИ компаниям удается обходить — эксперт

«Реклама алкогольной продукции, в том числе пива или продавца пива, не должна размещаться в интернете. Подобные действия нарушают пункт 8 части 2 статьи 21 Закона о рекламе», — пояснили в антимонопольном ведомстве.

Если управа будет признана виновной в нарушении, ей грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Рассмотрение дела назначено на 28 ноября.