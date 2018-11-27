Православная церковь Молдавии обеспокоена ситуацией вокруг Почаевской лавры

Кишинёв, , 12:28 — REGNUM Попытки отобрать Почаевскую лавру у Украинской православной церкви вызывают беспокойство, заявил митрополит Кишинёвский и всей Молдавии Владимир, сказано в открытом письме митрополита, опубликованном 27 ноября на официальном сайте УПЦ МП.

«Православная церковь Молдавии с большой тревогой узнала о намерении министерства юстиции Украины аннулировать решение о передаче в пользование Украинской православной церкви… монашеского комплекса Успенской Почаевской лавры», — отметил Владимир в своём письме в адрес президента Украины Петра Порошенко.

Архиерей выразил поддержку канонической Украинской православной церкви, и отметил, что УПЦ МП втянута в глубокий общественный кризис, цель которого — посеять вражду среди населения Украины.

Напомним, 23 ноября министерство юстиции Украины отобрало у канонической Украинской православной церкви право пользования Почаевской лаврой.

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В РПЦ расценили это как начало гонений на украинское православие со стороны властей.

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